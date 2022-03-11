Кремль оценил возможность дефолта в России

Условий для дефолта в России сейчас как таковых нет. Но их могут создавать искусственно и навязывать стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом написал РБК.

Пескова спросили, возможен ли дефолт в России.

«Как таковых условий для дефолта не существует, если они только не создаются и не вменяются нам искусственно», — ответил представитель Кремля.

Минфин и другие финансовые ведомства уже заявляли о готовности к выплате всех внешних долгов в рублях и наличии необходимого запаса прочности, пояснил Песков.

Директор МВФ Кристалина Георгиева ранее не исключила вероятности дефолта в России, учитывая введенные против страны санкции. Георгиева заявила, что все зависит от того, как долго продлится операция на Украине и как долго будут сохраняться санкции.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что западные страны все равно бы вводили санкции против России. Глава государства отметил, что эта ситуация не меняется уже многие годы, даже после развала СССР некоторые санкции продолжали действовать.