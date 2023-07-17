Власть 17 июля 2023, 16:37 Кремль оценил вероятность новых атак со стороны Украины Песков заявил о готовности регионов России к отражению новых атак со стороны Украины РИА «Новости»

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Региональные службы и ведомства готовы к предотвращению всех вероятных атак со стороны украинских спецслужб и боевиков. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что все специалисты действуют, что не допустить повторения терактов, который произошел на Крымском мосту.

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«Все соответствующие службы, ведомства, все работают», — заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в результате теракта на Крымском мосту погибла молодая семья, а их ребенок получил серьезные ранения. Песков подчеркнул, что об этом необходимо говорить, чтобы о преступлении украинских властей знали все.

«А мы будем работать и сохранять собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий», — подытожил Песков.

Пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту 14-летнюю девочку сначала доставили в Темрюкскую центральную республиканскую больницу. После осмотра врачи приняли решение о транспортировке подростка в Краснодарский край.

Как сообщила заместитель губернатора региона Анна Минькова, сейчас девочка находится в реанимации краевой клинической больницы. По ее словам, ребенок в сознании, а медики оценили ее состояние как средней тяжести. Методы лечения специалисты определят после консультаций с ведущими коллегами.