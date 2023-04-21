Власть 21 апреля 2023, 13:14 Кремль оценил угрозу новых санкций против России Представитель Кремля Песков: новые санкции против РФ могут привести к мировому кризису Unsplash

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Новые санкции против России могут привести к нарастанию экономического кризиса в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Он напомнил, что в отношении РФ было введено беспрецедентное число ограничительных мер, с которыми не сталкивалась ни одна страна. При этом США и страны Евросоюза думают над новыми санкциями.

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«Нынешние санкции, которые введены против нашей страны, и новые дополнительные шаги <…> будут бить и по мировой экономике», — заявил Песков и добавил, что ограничения могут привести к новому мировому кризису.

Ранее стало известно, что Евросоюз в ближайшее время намерен подготовить 11-й пакет санкций против России. При этом рестрикции будут также касаться и других стран. В этом списке оказались Турция, Казахстан и арабские государства. А власти Польши предложили запретить импорт российской нефти по северному участку трубопровода «Дружба».