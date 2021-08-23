Кремль оценил саммит «Крымская платформа» как недружественный по отношению к России

Саммит «Крымская платформа» в Кремле оценивают как недружественный по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы относимся к этому мероприятию как к недружественному нашей стране», — процитировала Пескова газета «Известия».

Представитель Кремля отметил, что заявления об «аннексии», которые звучат на этом форуме, являются неприемлемыми в отношении Крыма, являющегося российским регионом. Поэтому к «Крымской платформе» относятся как к антироссийскому мероприятию, заявил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал принятие международной декларации по итогам саммита, к которой смогут присоединиться все желающие страны. Зеленский также заявил, что с сегодняшнего дня пойдет «обратный отсчет» времени до «освобождения» Крыма.