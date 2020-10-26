Кремль оценил рекордный прирост случаев COVID-19 в России

Рекорды заболеваемости коронавирусом в России — реальность, с которой нужно бороться. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на новые показатели суточного прироста больных COVID-19.

Слова Пескова передает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в личном Telegram-канале.

К сожалению, весь мир с этим сталкивается и это та реальность, в которой мы существуем и с которой все должны бороться Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, основная сила эпидемического удара пришлась на регионы, а волна ушла на восток. Пресс-секретарь отметил, что нужны «энергичные усилия» и от федерального правительства, и от регионального, передает РИА «Новости».

Песков констатировал, что эпидемический фон «достаточно тяжелый», а президент России Владимир Путин получает всю информацию о ситуации с COVID-19.

За сутки в России выявили 17 347 случаев заражения коронавирусом. До этого наибольший прирост — 17 340 — зафиксировали 23 октября. Большее число новых заболевших в Москве (5224, днем ранее — 4455), Санкт-Петербурге (715) и Подмосковье (499). Меньше всего в Чечне (девять), Ненецком автономном округе (четыре) и на Чукотке (один).