Кремль оценил призывы ввести санкции против бизнесменов из России

Кремль надеется, что озвучиваемые в США «безумные позывы» ввести санкции против российских бизнесменов останутся только в СМИ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Еще никто не ввел санкции против российских бизнесменов. Мы, конечно, все-таки надеемся на то, что, скажем так, подобные безумные позывы все-таки останутся только на страницах СМИ и не найдут, скажем так, живительной почвы в американском истеблишменте», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что сложно пока говорить о том, как Россия могла бы ответить в случае введения санкций против российских предпринимателей. Нужно смотреть, как события будут развиваться дальше.

Агентство Вlооmbеrg со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания и США думают о возможности ввести больше ограничительных мер в отношении России. Санкции якобы могут быть направлены против бизнесменов и суверенного долга.

Собеседники агентства утверждали, что британские власти будут настаивать на давлении ОЗХО на Россию. Организация якобы должна будет добиться от РФ, чтобы та предоставила ответы по использованию запрещенных веществ.