  • Кремль оценил предложение сократить число полицейских

    13 сентября 2019, 16:42

    Алена Макаренко

    Предложение повысить зарплату полицейским, но сократить численность сотрудников заслуживает внимания. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал «Интерфакс».

    «Сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет, но, безусловно, это заслуживает внимания», — заявил он.

    По мнению Пескова, глава Сбербанка Герман Греф, который предложил увеличить полицейским зарплаты через сокращение их числа, высказывает много экспертных идей. Он набрался «изрядного опыта» в политической и управленческой сферах, поэтому стоит прислушиваться к его точке зрения, написала «Газета.ru».

    «Слишком красиво»: в Госдуме оценили предложение Грефа убить экзамены

    Подробнее

    «Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна», — отметил Песков.

    Ранее Греф предложил увеличить зарплаты полицейским в три-четыре раза, сократив число сотрудников ведомства. По его мнению, стране не нужно большое количество полицейских. Благодаря таким изменениям в России сократятся бюджетные расходы.