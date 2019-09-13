Кремль оценил предложение сократить число полицейских

«Сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет, но, безусловно, это заслуживает внимания», — заявил он.

По мнению Пескова, глава Сбербанка Герман Греф, который предложил увеличить полицейским зарплаты через сокращение их числа, высказывает много экспертных идей. Он набрался «изрядного опыта» в политической и управленческой сферах, поэтому стоит прислушиваться к его точке зрения, написала «Газета.ru».

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«Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна», — отметил Песков.

Ранее Греф предложил увеличить зарплаты полицейским в три-четыре раза, сократив число сотрудников ведомства. По его мнению, стране не нужно большое количество полицейских. Благодаря таким изменениям в России сократятся бюджетные расходы.