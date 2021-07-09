Кремль оценил предложение Поповой о вакцинации всех россиян

Справиться с коронавирусной инфекцией можно только вакцинацией. Но добиться того, чтобы все россияне сделали прививки чрезвычайно сложно. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о вакцинации всего населения страны.

Представитель Кремля заявил, что пожелание главы надзорного ведомства можно только поддержать.

«Конечно, в идеале, учитывая, что вакцинация является единственным способом эффективной борьбы с пандемией, хотелось бы, что чтобы все оказались так или иначе привиты. Но в реальности это весьма и весьма труднодостижимый результат», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что объемы производства вакцин продолжают расти, чтобы обеспечить всех граждан. При этом он не исключил, что прививки от коронавируса будут нужны еще долгое время.

Песков напомнил, что еще предстоит завершить испытание вакцин на детях и подростках. Пока непонятно, как именно они перенесут инъекции.

«К нашему сожалению, будут оставаться люди, которые, что называется, являются ковид-диссидентами. Это такое своеобразное проявление несознательности. Но в любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинировано, надо, и, конечно, мы это будем делать», — добавил Песков.

Анна Попова заявила, что к вакцинации от коронавируса нужно привлечь всех россиян. Это позволит стране стать мировым лидером в борьбе с коронавирусной инфекцией. Она подчеркнула, что темпы прививочной кампании должны только нарастать, чтобы избежать введения новых ограничений и локдауна.