Кремль оценил необходимость новых мер поддержки российских компаний

Российские власти не видят необходимости вводить новые меры поддержки экономики. Принятые решения позволяют предприятиям бесперебойно работать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Экономика работает, мы уже говорили, что принятые меры позволили обеспечить бесперебойность работы экономики», — привел ТАСС слова Пескова.

Официальный представитель Кремля отметил, что сейчас нет ситуации, связанной с остановкой экономики. На вопрос о необходимости поддержать российские компании Песков ответил, что все предприятия работают, а нужды в поддержке нет.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР) сообщили, что каждая пятая компания в России в скором времени не сможет платить налоги. Проблемы у 19% организаций объяснили финансовыми трудностями.

Предприниматели столкнулись с проблемами весной из-за коронавирусных ограничений. Сейчас в некоторых регионах снова вводят правила для борьбы с COVID-19. Всего в России насчитывается 1 563 976 случаев инфицирования. Вылечился от заболевания 1 171 301 пациент, умерли 29 935.