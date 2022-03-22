Кремль оценил идею референдума на Украине

Кремль не разглашает подробности российско-украинских переговоров, поскольку их обнародование можно навредить переговорному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передал ТАСС.

Журналисты спросили Пескова, как в Кремле оценивают идею возможного референдума на Украине по компромиссным вопросам с Россией.

«Украина — это суверенное государство, и какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры», — ответил пресс-секретарь президента РФ.

Российская сторона убеждена, что пока рано выносить на публику те вопросы, которые обсуждаются на переговорах между делегациями. Это может только навредить процессу, который и так продвигается «гораздо медленнее» и «менее содержательно», чем хотелось бы, пояснил представитель Кремля.

Позиция России на переговорах четко сформулирована как в устной, так и письменной форме, украинской стороне хорошо известны эти требования, подчеркнул Песков. Все проекты документы уже много дней назад передали украинцам, добавил он.

Заместитель полпреда в ЮФО Кирилл Степанов ранее заявил, что со стороны Украины после спецоперации ожидается признание Крыма российским, в ДНР и ЛНР независимыми.