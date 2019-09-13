Кремль отреагировал на продажу Фаткулиной BMW от Путина

«Содержание не потяну». Конькобежка Фаткулина объяснила продажу BMW, подаренного Путиным Подробнее

«Нормально абсолютно. Это ее машина. Человек хочет — ездит, хочет — продает, хочет — дарит дальше. Это же ее собственность и каких-либо обременений на эту собственность не накладывалось», — заявил Песков.

Российские спортсмены получили в качестве «утешительного приза» BMW — X4 и X5 после Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Туда их не допустили из-за конфликта с МОК. Всего президент распорядился выделить 140 люксовых автомобилей.

Однако челябинская призер Ольга Фаткулина решила продать подаренный Путиным автомобиль. На такой поступок она пошла после того, как ей пришло извещение о величине транспортного налога. Спортсменка призналась, что не потянет содержание такого авто. Она пообещала отдать автомобиль тому, кто больше за него предложит.

Рыночная цена автомобиля сейчас колеблется от 3,5 до четырех миллионов рублей, сообщила «Русская планета».