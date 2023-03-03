Важное 03 марта 2023, 12:49 Кремль отреагировал на предложение ввести военное положение в ряде регионов Песков: решений о введении военного положения в ряде регионов не принималось РИА «Новости»

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Власти не принимали каких-либо решений о введении военного положения в ряде регионов после атаки диверсантов на Брянскую область, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что принятие таких мер — прерогатива главы государства, сообщил ТАСС.

«Это прерогатива президента Российской Федерации. Сейчас каких-либо решений не принималось», — подчеркнул представитель Кремля.

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Ранее с инициативой ввести военное положение в некоторых регионах страны выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выдвинул предложение после того, как украинские диверсанты атаковали Брянскую область. Для жителей введение военного положение вызовет ряд неудобств, но обеспечит им безопасность, пояснил политик.

Кадыров отметил, что после случившегося нужно покарать власти Украины и нанести удар по всем точкам, которые имеют прямое или косвенное отношение к теракту.

По данным властей Брянской области, в результате атаки диверсантов погибли два человека. Ранение получил мальчик 2012 года рождения. Он находится в больнице и перенес операцию.

ФСБ 3 марта опубликовала видео с места нападения диверсантов. На кадрах можно видеть два расстрелянных автомобиля с телами погибших водителей.