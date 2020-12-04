Россия будет защищать свои интересы по Северному потомку-2, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Конгресс США намерен расширить санкции против строящегося магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море

Представитель Кремля, что очередные ограничения по «Северному потоку — 2» противоречат добросовестной конкуренции и интересам международной торговли и международному праву. Что Россия предпримет для поддержки компаний, которые пострадают от санкций, Песков не уточнил.

«Я воздержусь от комментариев по поводу конкретных нюансов по известным соображениям», — пояснил он.

На сайте палаты представителей США в пятницу, 4 декабря, опубликовали законопроект согласно которому в оборонный бюджет США внесены новые санкции против «Северного потока — 2», а также меры против «Турецкого потока».