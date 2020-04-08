Кремль отреагировал на отправку россиян в неоплачиваемые отпуска

Российские власти следят за ситуацией, когда сотрудников различных компаний отправляют в неоплачиваемые отпуска во время пандемии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков рассказал, что контролировать вопрос с зарплатами во время объявленных в России нерабочих дней будут правительство и оперативный штаб, сообщили РИА «Новости». По его словам, эта ситуация постоянно мониторится. Ведь президент в своем обращении к россиянам уточнял, что зарплаты на время нерабочих дней из-за пандемии должны быть сохранены.

«Но будут ли и какие будут приниматься меры — это к правительству», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что в первую нерабочую неделю треть российских компаний отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Эксперты предположили, что доля работников по контракту может вырасти вдвое. Позже сообщалось, что фонд оплаты труда урезали около 50% российских предприятий и фирм.

В Подмосковье для поддержки бизнеса власти заявили о дополнительных льготах. Об этом сообщал глава Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram.