24 мая 2023, 13:14
Кремль отреагировал на новые атаки украинских военных на Белгородскую область
Песков заявил о выполнении военными своих задач после новых атак на Белгородскую область
Принимающие участие в охране российской границы военные и пограничники выполняют свою работу. Так в беседе с журналистами прокомментировал новые атаки со стороны Украины Белгородской области после ликвидации диверсантов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Наши военные, наши пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу», — заявил он, отвечая на вопрос об опасениях за безопасность российских регионов.
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После ликвидации группировки украинских диверсантов в Белгородской области в столице региона дрон сбросил взрывное устройство на проезжую часть.
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что повреждение получил легковой автомобиль. Раненых и пострадавших среди жителей нет.
Утром в среду, 24 мая, стало известно, что регион пережил новую атаку беспилотников. По данным властей региона, пострадали легковой транспорт, частные дома, административные здания.
В освобожденном от украинских диверсантов Грайворонском округе сброшенные дронами взрывные устройства повредили газопровод. На месте начался небольшой пожар. Без газоснабжения осталось село Безыменово и свинокомплекс, сообщил губернатор Гладков.
По данным Telegram-канала Mash, еще один переносящий взрывные устройства дрон сбросил их на здание Центра молодежных инициатив в поселке Борисовка Белгородской области. Повреждения получили три автомобиля и здание Пенсионного фонд
Административные здания в поселке Томаровка получили повреждения после того, как прилетевшие дроны сбросили взрывные устройства. В результате всех атак пострадавших и погибших среди мирного населения нет.
Дмитрий Песков
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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