Важное 24 мая 2023, 13:14 Кремль отреагировал на новые атаки украинских военных на Белгородскую область Песков заявил о выполнении военными своих задач после новых атак на Белгородскую область РИА «Новости»

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Принимающие участие в охране российской границы военные и пограничники выполняют свою работу. Так в беседе с журналистами прокомментировал новые атаки со стороны Украины Белгородской области после ликвидации диверсантов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наши военные, наши пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу», — заявил он, отвечая на вопрос об опасениях за безопасность российских регионов.

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После ликвидации группировки украинских диверсантов в Белгородской области в столице региона дрон сбросил взрывное устройство на проезжую часть.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что повреждение получил легковой автомобиль. Раненых и пострадавших среди жителей нет.

Утром в среду, 24 мая, стало известно, что регион пережил новую атаку беспилотников. По данным властей региона, пострадали легковой транспорт, частные дома, административные здания.

В освобожденном от украинских диверсантов Грайворонском округе сброшенные дронами взрывные устройства повредили газопровод. На месте начался небольшой пожар. Без газоснабжения осталось село Безыменово и свинокомплекс, сообщил губернатор Гладков.

По данным Telegram-канала Mash, еще один переносящий взрывные устройства дрон сбросил их на здание Центра молодежных инициатив в поселке Борисовка Белгородской области. Повреждения получили три автомобиля и здание Пенсионного фонд

Административные здания в поселке Томаровка получили повреждения после того, как прилетевшие дроны сбросили взрывные устройства. В результате всех атак пострадавших и погибших среди мирного населения нет.