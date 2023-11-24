Власть 24 ноября 2023, 13:14 Кремль отреагировал на намерение Сербии развивать отношения с НАТО Песков: Россия с пониманием относится к решению Сербии по сближению с НАТО РИА «Новости»

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Россия с пониманием относится к решению сербских властей по сближению с НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

Сербию посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг. После встречи с ним президент республики Александр Вучич заявил, что страна планирует развивать отношения с Североатлантическим альянсом. При этом государство будет сохранять военный нейтралитет. Песков отметил, что Россия понимает, в каком окружении находится Сербия.

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«Разумеется, наилучший способ устраивать отношения — это вести диалог. Сербам очень непросто, они находятся под постоянным давлением», — резюмировал пресс-секретарь президента России.

Сербский публицист Татьяна Стоянович заявила, что Сербия сможет улучшить отношения с Североатлантическим альянсом лишь в том случае, если страна вступит в НАТО. Но жители республики вряд ли одобрят эту позицию властей. Многие до сих пор помнят присутствие блока в стране в 1999 году, подчеркнула она.