Кремль отреагировал на фейки СМИ о планах мобилизации в России

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения западных СМИ о планах объявления мобилизации в России 9 мая являются чушью. Об этом написало РИА «Новости».

Песков призвал не верить публикациям западных СМИ о том, что на День Победы в России якобы могут объявить всеобщую мобилизацию.

«Это неправда. Это чушь», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Предположение о том, что 9 мая российский лидер Владимир Путин якобы может объявить мобилизацию, ранее высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. При этом он подчеркнул, что никакими сведениями об этом не располагает, но не исключает такой возможности из неких собственных соображений. Позже фейковые вбросы о якобы планирующейся мобилизации в России появились в ряде британских и американских СМИ.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Путин заявлял, что ее целью является предотвращение геноцида и защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. В Минобороны подчеркивали, что российские войска наносят удары только по военным объектам.