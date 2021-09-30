Кремль отметил рост волны заболеваемости ковидом в России

Кремль пока не собирается вводить ограничения из-за растущей заболеваемости ковидом на федеральном уровне, но ситуация остается подвижной. Позицию российских властей привел журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о стремительно растущих цифрах среди заразившихся коронавирусом.

На вопрос о том, планируется ли введение ковид-ограничений, Песков ответил, что пока на федеральном уровне никаких решений не принималось и позиция не менялась. Однако волна нарастает, поэтому регионам придется реагировать.

Так, в части регионов уже отреагировали на рост числа заболевших. В десяти субъектах страны уже ввели обязательное предъявление QR-кодов для посещения заведений общепита и массовых мероприятий. Ограничили досуг в Санкт-Петербурге, Ульяновской области, Чувашии и ряде других регионов.