Власть 09 марта 2023, 13:15 Кремль отметил беспокойство англосаксов из-за публикаций о терактах на «Северных потоках» Представитель Кремля Песков: англосаксы засуетились из-за статей о «Северных потоках» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Англосаксы засуетились из-за терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», у них возникли трудности в отношениях с представителями Германии. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикации в западных СМИ о возможных заказчиках преступления. Об этом сообщил ТАСС.

«Конечно, вы видите синхронный выход материала в разных странах. Англосаксы, о которых мы говорили в самом начале, суетятся. У них много неловкостей с немцами. Это очевидно», — сказал он.

Реклама

По его словам, с трудом можно поверить в то, что за подрывом стоят проукраинские силы. Песков считает, что для них — это слишком сложная задача. С ней могла бы справиться специальная государственная служба. Он еще раз напомнил, что Россия требует допустить ее к расследованию, которое должно быть прозрачным.

Реклама

Ранее несколько СМИ Запада написали о возможной причастности к терактам украинцев. Например, газета The New York Times заявила, что в диверсиях замешена проукраинская группировка, якобы связанная с высоким руководством Украины.