09 марта 2023, 13:15
Кремль отметил беспокойство англосаксов из-за публикаций о терактах на «Северных потоках»
Представитель Кремля Песков: англосаксы засуетились из-за статей о «Северных потоках»
Англосаксы засуетились из-за терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», у них возникли трудности в отношениях с представителями Германии. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикации в западных СМИ о возможных заказчиках преступления. Об этом сообщил ТАСС.
«Конечно, вы видите синхронный выход материала в разных странах. Англосаксы, о которых мы говорили в самом начале, суетятся. У них много неловкостей с немцами. Это очевидно», — сказал он.
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По его словам, с трудом можно поверить в то, что за подрывом стоят проукраинские силы. Песков считает, что для них — это слишком сложная задача. С ней могла бы справиться специальная государственная служба. Он еще раз напомнил, что Россия требует допустить ее к расследованию, которое должно быть прозрачным.
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Ранее несколько СМИ Запада написали о возможной причастности к терактам украинцев. Например, газета The New York Times заявила, что в диверсиях замешена проукраинская группировка, якобы связанная с высоким руководством Украины.
Кремль
Газопровод Северный поток — 2
Дмитрий Песков
Северный поток
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