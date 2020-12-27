Кремль сообщил об отмене традиционной встречи Путина с бизнесменами

«В этом году ее не будет, в этом году уже не состоится она, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса — РСПП, ТПП и так далее», — отметил он.

С этими вопросами также помогает правительство. Все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса, добавил Песков.

В 2019 году встреча прошла 25 декабря в Александровском зале Большого Кремлевского дворца — в «царских интерьерах», тогда так пошутил российский лидер. На встрече собрались более 60 бизнесменов, руководителей государственных и частных компаний, банков и общественных организаций. На мероприятии обсуждались вопрос сохранения исторической памяти и позиция Польши по поводу причин и хода Второй мировой войны, а также санкции в отношении «Северного потока — 2», взаимоотношения с Украиной и ее президентом Владимиром Зеленским.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоялась 17 декабря в режиме онлайн. Президент отвечал на вопросы граждан из своей резиденции в Ново-Огареве, а журналисты и фотографы работали в зале Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве. Некоторые представители СМИ получили возможность присутствовать в одном зале с Путиным.