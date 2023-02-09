Власть 09 февраля 2023, 13:54 Кремль отказался от оценки спора Кадырова и депутата Соболева Песков: Кремлю не участвует в полемике Кадырова и депутата Соболева РИА «Новости»

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Сотрудники Кремля не задействованы в дискуссии между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и членом комитета Госдумы по обороне генералом Виктором Соболевым. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Причина спора чиновников — предположения о последствиях возможного конфликта России с Польшей.

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«Мы не участвуем в этой полемике и не хотели бы давать никакие оценки», — заявил Песков.

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Конфликт политических деятелей начался после заявления Соболева, Он предположил, что Россия вряд ли вступит в прямую конфронтацию с Польшей. Свое мнение Соболев объяснил членством европейской страны в НАТО.

В ответ на эти публичные сомнения Кадыров опубликовал пост вTelegram-канале. В нем глава Чечни уличил оппонента в поспешной готовности заранее объявить Россию проигравшей стороной в конфликте в Польше. Также Кадыров предложил Соболеву заранее сдаться полякам.