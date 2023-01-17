Власть 17 января 2023, 13:19 Кремль отказался комментировать слухи о «поручении» Путина освободить весь Донбасс до марта Песков оставил без ответа слухи о «поручении» Путина освободить Донбасс до марта РИА «Новости»

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Кремль не собирается комментировать основанные на высказываниях украинской разведки новости о том, что российский президент Владимир Путин якобы поручил главе Генштаба и одновременно командующему Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации Валерию Герасимову освободить Донбасс до начала весны 2023 года. Об этом сообщил ТАСС.

«Нет, не мог бы [прокомментировать] и не имею ни малейшего желания», — сказал Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что нужно слушать только заявления главы государства относительно возможного возобновления частичной мобилизации. Он добавил, что слухи на эту тему специально муссируют зарубежные СМИ.

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Ранее издание «Военное дело» написало о заявлении представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова. Он сказал, что ВС России собираются до марта 203 года освободить Донбасс. Якобы такое поручение Владимир Путин дал Валерию Герасимову.