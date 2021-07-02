Кремль осудил нападение на активиста под Тамбовом

Нападение на активиста в Тамбовской области, протестовавшего против строительства мусорного полигона, является абсолютно неприемлемым. Кремль попросит правоохранительные органы разобраться с этой ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле видели сообщения о нападении на тамбовского активиста Романа Герасимова, выступавшего против строительства мусорного полигона в Сосновском районе, который был избит и получил ножевые ранения. Пресс-секретарь главы государства назвал такую ситуацию абсолютно неприемлемой.

«Мы действительно видели эти сообщения. И, конечно, мы имеем в виду к нашим коллегам в МВД обратиться», — сказал Песков, которого процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что случаи с угрозами в адрес тех, кто обращался к президенту в ходе прямой линии, происходили и в начале нулевых. Угрожали и журналистам, которые приезжали в регионы. Однако Песков призвал не преувеличивать ситуацию.

«Это отдельные такие нелепые ситуации, которые являются абсолютно неприемлемыми», — добавил он.

О нападении на активиста ранее рассказала Ura.ru его подруга Ирина Ильина. По ее словам, Герасимова атаковали утром в среду недалеко от ворот его дома. Трое неизвестных выскочили из кустов и вытащили его из машины, после этого ему нанесли несколько ножевых ранений и избили.

Песков также заявил, что введение локдауна в России пока не обсуждается. Об этом сообщал RT. Власти Москвы тоже считают локдаун самой крайней мерой для профилактики распространения ковида, написало РИА ФАН.