Власть 13 февраля 2023, 13:35 Кремль оставил без комментариев заявление о желании Порошенко отдать Донбасс Песков отказался комментировать заявление о желании Порошенко отдать Донбасс РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова украинского политика Виктора Медведчука о намерении Петра Порошенко отдать Донбасс под российскую юрисдикцию. Об этом сообщил ТАСС.

«Это я оставлю без комментариев», — сказал Песков.

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Помощник Владимира Путина подчеркнул, что действия Украины в отношении своих восточных регионов на протяжении последних восьми лет свидетельствуют о том, что эти земли для нее не были ценными.

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«Ни один режим не обстреливал бы свое население и территории из тяжелой артиллерии, не занимался бы тем, что можно назвать геноцидом», — добавил он.

Песков также отметил, что западное сообщество постоянно игнорировало действия Украины в отношении собственного населения.

Ранее Медведчук сообщил, что бывший президент Украины Петр Порошенко просил его передать российскому коллеге Владимиру Путину предложение забрать Донбасс. При этом сам Путин регулярно подчеркивал, что республики являются частью Украины.