Власть 14 февраля 2023, 13:18 Кремль оставил без комментариев планы о привлечении крупного бизнеса к обеспечению нужд СВО Представитель Кремля Песков не ответил на вопрос о помощи крупного бизнеса нуждам СВО РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, планируется ли подключать крупный бизнес к обеспечению нужд российских военных в связи с проведением спецоперации на Украине. Об этом сообщил ТАСС.

«Здесь я ничего пока не могу сказать. Я это оставлю без комментариев», — отметил представитель Кремля.

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Песков не исключил, что вопрос о привлечении крупного бизнеса к обеспечению нужд СВО могут затронуть на возможной встрече президента России Владимира Путина в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, который пройдет с 16 по 18 марта в Москве.

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По словам пресс-секретаря главы государства, если на встрече будут задавать эти вопросы, то тему обсудят.

В конце января депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением изменить статус СВО.