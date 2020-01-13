Кремль опубликовал новые архивные фото президента

Кремль опубликовал новую серию архивных фотографий на портале, посвященном 20-летию Владимира Путина у власти. На сайт добавили фотографии с 2005 по 2009 год.

На сайте представлены фотографии из жизни Владимира Путина начиная с 31 декабря 1999 года. Можно посмотреть, как президент встречался с другими лидерами, проводил с ними время в неформальной обстановке, участвовал в торжественных мероприятиях. Как ранее говорил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков, это не хроника, а наиболее яркие, интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет. Часть архива опубликована впервые.

В 2005 году, как отмечается на сайте, в России отмечали 60-летие Победы в Великой Отечественной войне. В этот год президент продолжил заниматься вопросами военного строительства, большое внимание уделял ветеранам. В 2005-м Путин познакомился с президентом Сирии Башаром Асадом, который приезжал в Москву.

2005 год. Источник фото: сайт Кремля

В 2006 году Владимир Путин выступал за улучшение демографической ситуации, а также за то, чтобы избегать конфронтации с зарубежными партнерами. Кроме того, тогда была озвучена мысль о возвращении российских ученых на родину. А еще Путин играл в городки.

2006 год. Источник фото: сайт Кремля

В 2007 году главным событием стала победа российской заявки на проведение Олимпиады в Сочи в 2014 году. В 2007-м президент выступил со знаменитой речью о стремлении США создать однополярный мир на Мюнхенской конференции. Путин также поддержал решение Дмитрия Медведева избираться на пост президента.

2007 год. Источник фото: сайт Кремля

В 2008 году, когда Путин стал премьер-министром, он сконцентрировался на внутрироссийских проблемах.

2008 год. Источник фото: сайт Кремля

2009 год ознаменовался экономическим кризисом. Путин отслеживал ситуацию с ценами, он также следил за отношением к сотрудникам в тот непростой период.

2009 год. Источник фото: сайт Кремля