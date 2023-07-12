Власть 12 июля 2023, 13:44 Кремль опроверг заявление, что ЧВК «Вагнер» добралась до ядерного хранилища в ходе мятежа Песков назвал вбросом утверждение, что ЧВК «Вагнер» добралась до ядерного хранилища РИА «Новости»

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В Кремль не поступала информация, что участники ЧВК «Вагнер» будто бы достигли ядерного хранилища в Воронежской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировал RT.

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил Reuters, что в ходе мятежа 24 июня бойцы «Вагнера» якобы добрались до склада ядерного оружия в городе Воронеж-45, чтобы захватить часть боеприпасов из хранилища.

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«Похоже на очередной вброс», — сказал официальный представитель Кремля, комментируя эту информацию.

Ранее Песков сообщил, что через пять дней после попытки мятежа президент России Владимир Путин встретился с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и командирами отрядов. На переговоры пригласили 35 человек. В ходе беседы глава государства выслушал бойцов и предложил им варианты трудоустройства, отмечал пресс-секретарь президента.