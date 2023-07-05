Власть 05 июля 2023, 12:59 Кремль опроверг сообщения о требовании Си Цзиньпина не применять ядерное оружие против Украины Песков назвал вымыслом статью про предупреждения Си Цзиньпина Путину о ядерном оружии РИА «Новости»

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Публикации западных СМИ о предупреждении председателя КНР Си Цзиньпина в адрес президента России Владимира Путина о недопустимости использования ядерного оружия против Украины — вымысел. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что во время визита китайского лидера в Москву журналисты получили достаточно много информации по итогам встречи с президентом России.

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«По итогам этого важного визита председателя Си в Москву было предоставлено много информации, были заявления для прессы. Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам заявления документах. Поэтому информации очень много. Все остальное является вымыслом», — заявил Песков.

Статью о том, что во время визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин предостерег Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине, опубликовала газета The Financial Times. Журналисты сослались на источники в западных и китайских дипломатических кругах.

Собеседники агентства заявили, что после визита Си Цзиньпина в Москву ответственность за действия России взяли на себя официальные лица китайского правительства. Они пояснили, что сдерживание от использования ядерного оружия стало частью кампании страны по восстановлению испорченных связей с Евросоюзом.