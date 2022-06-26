Кремль опроверг слухи об экстренном ночном совещании Путина

Информация в СМИ о якобы экстренном ночном совещании президента России Владимира Путина является недостоверной. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Все не так. Все нормально», — заявил он.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Путин поздним субботним вечером экстренно направился в Кремль на совещание.

Накануне Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принципы развития отношений двух стран. Также он сообщил коллеге, что США разместили в шести европейских странах 200 ядерных боеголовок.