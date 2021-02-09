Кремль опроверг слухи о выделении миллиардов на соцподдержку

Кремль опроверг сообщение Reuters о том, что Москва выделит еще около 500 миллиардов рублей на социальную поддержку. Якобы такое решение приняли в преддверии выборов в Госдуму.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Reuters прислал российскому правительству письмо, в котором написал, что им стало известно, будто «то ли 500, то ли 800 миллиардов, то ли триллион планируют выделить», и попросили прокомментировать ситуацию. Однако уже через 20 минут без какого-либо ответа они опубликовали новость.

Песков подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности — нет никаких заготовленных пакетов в 500 миллиардов на соцрасходы. Он добавил, что государство выделяет из бюджета средства на соцподдержку населения на постоянной основе.

«Нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время. Вы знаете, что постоянно выделяются дополнительные средства, если вы следите за работой правительства, на врачей, на детей и так далее — это постоянный процесс», — сказал он.