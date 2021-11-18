Кремль опроверг слухи о «ведущейся Россией гибридной войне»

Никаких гибридных войн Россия не ведет, она заинтересована в том, чтобы в Европе прекратили считать Москву виновной во всех бедах. Публикация La Repubblica, которая утверждает обратное, — один из многих истеричных материалов, выходящих в Великобритании.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

Пресс-секретарь российского лидера призвал не воспринимать всерьез публикации на эту тему. Он отметил, что в последнее время в Великобритании выходит много истеричных материалов. Сейчас журналисты не так сильно, как обычно, привержены трезвости в освещении событий, в том числе в Центральной и Восточной Европе. Из-за этого к ним нужно так же относиться, подчеркнул Песков.

«Никаких гибридных войн Россия не ведет, мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились, перестали считать Россию виновницей всех их бед и, наоборот, обратились к первоисточникам тех проблем, которые сейчас душат Европу», — отметил он.

Когда журналисты уточнили, о каких первоисточниках идет речь, Песков сказал, что о многих. Однако он отказался их перечислять.