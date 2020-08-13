Кремль опроверг слухи о скорой встрече Путина с Лукашенко

Владимир Путин не планирует встречаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По крайней мере, в ближайшее время такого мероприятия не ожидается.

Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на администрацию президента России.

«Такой встречи в графике нет», — заявили в пресс-службе.

Ранее некоторые Telegram-каналы со ссылкой на свои источники сообщили, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным, не уточнив зачем.

Александр Лукашенко прокомментировал акции протеста, начавшиеся после выборов президента. Он заявил, что люди, которые выходят на улицы, безработные и с криминальным прошлым. Сами протесты он считает скоординированными из-за рубежа.

По официальным данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко набрал 80,8% голосов избирателей, его ближайшая соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Белорусы сочли эти результаты сфальсифицированными.

Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой.