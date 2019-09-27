Кремль опроверг слова Саакашвили о возврате к СССР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о желании Путина воссоздать Советский Союз.

В Кремле опровергли переговоры с Грузией о невхождении в НАТО и ЕС Подробнее

Лидер украинской партии «Движение новых сил», без указания источников информации, заявил, что Владимир Путин к 2024 году, окончанию его президентского срока, намерен присоединить к России Грузи, Армению, Белоруссию, Молдавию и большую часть Украины. Ради реализации этого плана эти страны должны будут объявить о своем нейтралитете, что ослабит лидеров этих государств.

Саакашвили указал, что уже сейчас российские дипломаты ведут с грузинскими властями переговоры о нейтральном статусе Грузии, который воспрепятствует вхождению Тбилиси в НАТО и ЕС.

На просьбу подтвердить эти сведения Дмитрий Песков ответил РИА «Новости»: «Нет, таких планов нет».

Официальный представитель Кремля также опроверг переговоры о нейтральном статусе Грузии, которые якобы ведет Москва.