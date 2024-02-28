Важное 28 февраля 2024, 12:19 Кремль опроверг слежку за Путиным и его окружением Песков: у Кремля нет информации о слежке за Путиным компанией PlanetRisk РИА «Новости»

Читать 360tv в

Спецслужбы обеспечили безопасность президента России Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге не подтвердил информацию о слежке за главой государства и его окружением через смартфоны, сообщили «Известия».

«Нет, нам неизвестно, что именно таким образом, я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем об этих компаниях, которые там упомянуты», — сказал он.

Реклама

Песков заявил, что российские спецслужбы делают все для обеспечения безопасности президента. Он посоветовал учитывать, что любые смартфоны и операционные системы на них абсолютно прозрачны для наблюдения.

Компания PlanetRisk разработала технологию Locomotive для отслеживания смартфонов. Издание Wired заявило, что американцы использовали ее, как им казалось, для контроля за передвижениями Владимира Путина. Спустя время специалисты поняли, что ошибались — они якобы следили за службой безопасности и другими людьми из окружения президента.