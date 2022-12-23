Власть 23 декабря 2022, 13:23 Кремль опроверг подготовку встречи Байдена с Путиным Пресс-секретарь Песков заявил об отсутствии контактов по встрече Байдена с Путиным РИА «Новости»

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Несмотря на заявление Белого дома, стороны не начинали обсуждать организацию встречи президента США Джо Байдена с коллегой из России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, рассказали «Известия».

«Нет, никаких предварительных контактов на этот счет нет», — сказал официальный представитель Кремля журналистам.

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Песков подтвердил, что любой конфликт рано или поздно заканчивается на столом переговоров, но спецоперация завершится после того, как Россия достигнет ее целей. Он согласился с тем, что в одной из них армия продвинулась — в демилитаризации Украины.

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Участники брифинга попросили пресс-секретаря президента прокомментировать заявления Владимира Путина после заседания Госсовета 22 декабря. Российский лидер заявил, что военно-промышленный комплекс Украины если еще не обнулился, то близок к этому, страна стремится к скорейшему завершению спецоперации и никогда не отказывалась от переговоров.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Джо Байден встретится с Владимиром Путиным в случае готовности российской стороны.