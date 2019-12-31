Кремль опроверг перенос обращения Путина к Федеральному собранию

Материалы о якобы готовившемся к марту послании президента к Федеральному собранию и о его переносе на январь, ничто иное, как спекуляции. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Спекуляции», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее представитель Кремля объявил, что Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 15 января. При этом Дмитрий Песков отметил, что предметная работа над содержанием только начинается». После этого в Сети появилась информация, что послание планировали на март, но потом все поменялось. Из-за этого сотрудники администрации президента были вынуждены отменить отпуска.

В 2019 году Путин выступал перед собранием 20 февраля. В своем ежегодном обращении президент обозначил основные направления, по которым должна двигаться Россия во внутренней и внешней политике.