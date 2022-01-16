Кремль опроверг обвинения России в кибератаке на украинские госсайты

Россия не имеет никакого отошения к кибератакам на государственные сайты Украины. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Киев винит Москву даже в связи «плохой погодой».

«Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что России известно о заявлениях, что за кибератаками якобы стояла наш страна, однако все эти высказывания чиновник назвал «очередным бездоказательным обвинением».

«Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране», — резюмировал он.

В минувшую пятницу, 14 февраля, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что сайты внешнеполитического ведомства и ряд других государственных органов перестали работать в связи с хакерской атакой. По данным ведомства, это была самая серьезная кибератака за последние четыре года.

По факту произошедшего СБ Украины и национальная полиция возбудили уголовное дело. В правоохранительных ведомствах заявили о причастности к кибератакам России.