Власть 30 ноября 2022, 18:47 Кремль опроверг информацию о запрете на выезд за границу сотрудникам администрации Песков опроверг сообщения о запрете загранпоездок для сотрудников Кремля piqsels

Читать 360tv в

Командировки и отпуска за границу не запрещены сотрудникам-мужчинам администрации президента России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

В СМИ появилась информация о том, что мужчинам, работающим в администрации российского президента, временно ограничили выезд за границу, в том числе в рамках командировок и в отпуск.

Реклама

«Нет. Это совсем не правда», — сказал он.

Реклама

Песков накануне заявил, что традиционно высокие рейтинги президента России Владимира Путина — это его феномен. По его словам, результаты говорят о том, что глава государства эффективно работает и отвечает запросам жителей страны.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Путин учитывает поддержку населения и на этой основе строит свои решения и всю деятельность. Согласно данным опроса ВЦИОМ, что работу главы страны одобряют 75% россиян. Доверяют Путину 78,7% респондентов. В опросе по телефону приняли участие 1600 жителей страны старше 18 лет.