Власть 15 июня 2023, 13:02 Кремль оказался не в курсе проверок в «Ельцин-центре» Песков: в Кремле не знали о проверках в «Ельцин-центре» piqsels

Читать 360tv в

В Кремле были не в курсе того, что в екатеринбургском «Ельцин-центре» проходят проверки, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Представителям Кремля также неизвестно, что стало поводом для этой процедуры. При этом Песков заверил, что речь идет о «нормальной работе Минюста».

Реклама

«Нет, мы не в курсе. <…> Я не знаю, что стало поводом для такой проверки, но с другой стороны это полномочия Минюста», — ответил пресс-секретарь главы государства на соответствующий вопрос.

О том, что Министерство юстиции проверяет «Ельцин центр» на предмет деятельности иноагента, сегодня рассказал заместитель министра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Замминистра, однако, затруднился уточнить, кто из депутатов направил запрос на проверку. Минюст не будет скрывать от общественности результатов этой процедуры, подчеркнул Свириденко.