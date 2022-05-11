Кремль охарактеризовал переговоры с Украиной как вялые и нерезультативные

Российско-украинский переговорный процесс начинался без посредников и весьма вяло продолжается без них. Тем не менее Россия признательна Турции за организацию встречи сторон в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Начинался переговорный процесс без посредников, и он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников. Безусловно, мы оцениваем и признательны за усилия турецких коллег за создание условий той встречи, которая была в Стамбуле», — сказал он. Его процитировал «Интерфакс».

Так Песков прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что ЕС не может быть посредником на переговорах, тогда как Турция на эту роль подходит. Представитель Кремля добавил, что во время переговоров стороны достигли понимания, но украинские власти эти результаты дезавуировали. Он не стал оценивать будущие перспективы российско-украинских переговоров.

Ранее 11 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что переговоры России и Украины продолжаются.