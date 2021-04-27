Кремль обозначил тему возможной встречи Путина и Зеленского

Возможные переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского могут касаться только отношений между двумя странами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что желание Владимира Зеленского встретиться с президентом России можно только приветствовать. Но темы для беседы должны быть четко очерчены, как это обозначил Владимир Путин.

«Диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть он не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины», — привел слова Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля подчеркнул, что заместитель администрации президента России Дмитрий Козак находится в полном контакте с офисом президента Украины. Для организации встречи нужно прояснить еще достаточно много деталей. Кроме того, Киев пока не предлагал никаких площадок для возможных переговоров Путина и Зеленского.

Ura.ru напомнило, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе офиса начать работу над встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Он не исключил, что переговоры могут пройти с участием представителей самопровозглашенных народных республик Донбасса.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с «360» отметил, что со стороны Зеленского поступило две темы для обсуждения с президентом России: церковь и русский язык. Но основная цель, которую преследует президент Украины, — это обсудить ситуацию на юго-востоке страны. Путин со своей стороны не станет поддерживать эту тему.