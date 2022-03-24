Кремль обозначил роль Абрамовича в переговорах между Россией и Украиной

Бизнесмен Роман Абрамович был участником начального этапа российско-украинских переговоров. Сейчас же над вопросом урегулирования ситуации на Украине работают переговорные группы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он действительно на начальной стадии принимал участие в переговорах. Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами — российской и украинской», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена не вводить временно ограничительные меры против Абрамовича, поскольку бизнесмен может помочь в переговорах с РФ.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости демилитаризации и денацификации соседней страны.