01 сентября 2023, 13:06
Кремль объявил дату и место встречи Путина и Эрдогана
Песков: переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи 4 сентября, где проведут переговоры в середине дня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Переговоры пройдут в понедельник. Они пройдут в Сочи. Это будет середина дня» — заявил он, отвечая на вопросы журналистов с просьбой прокомментировать появившуюся информацию о визите Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным.
Владимир Путин
Реклама
Реклама