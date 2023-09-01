Важное 01 сентября 2023, 13:06 Кремль объявил дату и место встречи Путина и Эрдогана Песков: переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи 4 сентября, где проведут переговоры в середине дня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Переговоры пройдут в понедельник. Они пройдут в Сочи. Это будет середина дня» — заявил он, отвечая на вопросы журналистов с просьбой прокомментировать появившуюся информацию о визите Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным.