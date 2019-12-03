Кремль объяснил цель закона об установке российского ПО на гаджеты

Россия не будет отгораживаться от остального мира в интернете. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал закон о предустановке российского софта на гаджеты.

«В интернете невозможно ни от кого отгородиться, и в данном случае у нас нет такой задачи и нет такого намерения, хочу вам напомнить, что об этом неоднократно говорил наш президент», — заявил Песков. Его процитировало РИА «Новости».

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Представитель Кремля подчеркнул, что Россия остается совершенно открытой в этом вопросе. По его словам, инициативу с гаджетами можно трактовать как проведение антимонопольной деятельности. Она практикуется по всему миру, заметил он.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому российский софт нужно устанавливать на такую электронную технику, как компьютеры, смартфоны, телевизоры с функцией Smart TV.

Перечень устройств, для которых российское ПО будет обязательным, должно установить Правительство РФ. Закон вступит в силу с середины 2020 года.