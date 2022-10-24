Кремль объяснил сокращение контактов Путина с Байденом и Макроном | 360°

Власть 24 октября 2022, 13:50 Кремль объяснил сокращение контактов Путина с Байденом и Макроном Песков сообщил о сокращении контактов Путина с Макроном и Байденом РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается связываться с американским коллегой Джо Байденом или французским лидером Эммануэлем Макроном, так как западные лидеры не хотят прислушиваться к озвучиваемой им позиции по ситуации на Украине. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Возможность таких бесед? Пока, на данный момент, они не планируются. Байден и Макрон не хотят слушать мнение России оказывать услуги посредников», — сообщил он.

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Песков добавил, что канцлер Германии Олаф Шольц тоже не проявляет желания «каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны». Ни он, ни Макрон не выказали инициативы «участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг». Поэтому, подчеркнул официальный представитель Кремля, контактов стало меньше.

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Песков также объяснил, почему у Путина есть частые контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, турецкие власти намерены укреплять обширные экономические и торговые отношения с Россией, реализовывая масштабные международные проекты.

«Для частого общения глав государств это желание — естественный повод для общения», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Путин сообщал, что украинская сторона отвергает вероятность любых переговоров о прекращении огня, при этом продолжая обстрелы мирных территорий.

Руководитель Евросовета Шарль Мишель заявлял, что право на переговоры принадлежит Украине, которая сама определит наиболее удобный для себя момент для выхода на диалог с Россией.

Евросоюз продолжит оказывать военную, финансовую и политическую поддержку Украине столько, сколько это будет нужно, писал RT.