Кремль объяснил сложности в общении с президентом Украины

Перспектив для встречи президента РФ и лидера Украины нет по нескольким причинам. Одна из них — сложность в общении с Владимиром Зеленским, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в частности, эта сложность заключается в позиции украинского президента по ситуации на юго-востоке Украины, сообщило РИА «Новости».

«Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так», — пояснил Песков в эфире программе «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что участники вооруженного конфликта в Донбассе указаны в Минских соглашениях, а этот документ был утвержден Совбезом ООН. Таким образом, по словам Пескова, получается, что Зеленский не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этими соглашениями.

«Ну как здесь можно общаться? То есть Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», — пояснил он.