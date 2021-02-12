Кремль объяснил слова Лаврова о разрыве отношений с Европой

Смысл заявления главы МИД Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом в случае новых санкций был искажен. Большой ошибкой СМИ стало то, что они цитировали слова министра без контекста.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировал РБК. Он подчеркнул, что Россия не хочет разрывать отношения с ЕС, но при необходимости будет готова это сделать.

«Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы», — отметил пресс-секретарь.

Сергей Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сказал, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом. Ранее в Брюсселе заявили, что планируют ввести против России новые санкции. ЕС сообщил об этом после возвращения из Москвы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Он заявил, что Россия «не оправдала ожиданий» и «не стала современной демократией».

На напряженность отношений повлияли сразу несколько факторов. Кроме конфликтов в Приднестровье и на Украине, а также ситуации в Белоруссии, причинами недовольства Европы стал арест Алексея Навального и задержания протестующих во время несогласованных акций в январе.