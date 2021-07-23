Кремль объяснил позицию «Газпрома» по транзиту газа через Украину коммерческим интересом

Вопрос увеличения транзита российского газа через территорию Украины — это исключительно коммерческая тема, которую через переговоры должен решать «Газпром». Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что глава «Газпрома» Алексей Миллер приветствовал включение в решение этого вопроса представителей Германии. Они являются конечными покупателями, и именно от их решения будет зависеть вопрос поставок.

«Потребители Германии являются крупнейшими потребителями газа в Европе, поэтому именно от их спроса во многом будет зависеть объем», — привел слова Пескова ТАСС. Представитель Кремля пояснил, что для увеличения транзитных поставок газа нужен повышенный спрос.

При этом представитель Кремля исключил участие представителей властей в обсуждении продления транзитного контракта и увеличения поставок газа в Европу через Украину.

«Переговоры могут быть только чисто коммерческими. Это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности», — так Песков ответил на соответствующий вопрос.

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что не исключает увеличения поставок газа через территорию Украины после истечения срока действующего контракта в 2024 году. При этом он отметил, что нужно учитывать два фактора: интересы Германии в объемах топлива и планы Евросоюза по снижению выбросов углекислого газа.

По словам Миллера, трубопровод «Северный поток — 2» оставляет меньший углеродный след, чем поставки газа через украинский маршрут. На сегодняшний день большая часть поставок российского газа в Европу идет через территорию Украины. После запуска «Северного потока — 2» основной объем поставок перейдет туда.