Кремль объяснил, почему Россия избежит «полного локдауна» при новой волне COVID-19

В России создали такую систему по борьбе с COVID-19, что при существующем росте заболеваемости страна может позволить себе не переходить на режим самоизоляции. Здоровье и жизнь людей для властей РФ являются абсолютным приоритетом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему нынешняя ситуация с коронавирусом не приводит к повторному введению ограничений. Слова официального представителя Кремля привел ТАСС.

«Сейчас разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, <…> подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможность для более эффективного и быстрого излечения», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков заметил, что предпринятые меры позволяют быть более гибкими и учитывать экономические интересы страны в большей мере, хотя «жизнь и здоровье людей — абсолютный приоритет».

«Это позволяет <…> не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун», — заключил официальный представитель Кремля.

В России уже второй день подряд выявляют более 13 тысяч случаев COVID-19. Значения по сравнению с весенними показателями рекордные. С начала эпидемии в стране коронавирус подтвердили у 1 312 310 человек, выздоровели 1 024 235, скончались 22 722. Через пару недель страна должна выйти на плато по заболеваемости.