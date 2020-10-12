Кремль объяснил, почему Россия избежит «полного локдауна» при новой волне COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему нынешняя ситуация с коронавирусом не приводит к повторному введению ограничений. Слова официального представителя Кремля привел ТАСС.
«Сейчас разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, <…> подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможность для более эффективного и быстрого излечения», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
Песков заметил, что предпринятые меры позволяют быть более гибкими и учитывать экономические интересы страны в большей мере, хотя «жизнь и здоровье людей — абсолютный приоритет».
«Это позволяет <…> не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун», — заключил официальный представитель Кремля.
В России уже второй день подряд выявляют более 13 тысяч случаев COVID-19. Значения по сравнению с весенними показателями рекордные. С начала эпидемии в стране коронавирус подтвердили у 1 312 310 человек, выздоровели 1 024 235, скончались 22 722. Через пару недель страна должна выйти на плато по заболеваемости.