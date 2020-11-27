Кремль объяснил, почему Путин в Сарове был без маски и пожимал руки

Президент России Владимир Путин вчера прилетел в Саров. Он был без маски и пожимал руки встречающим. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что все было безопасно — об этом позаботились заранее.

«В случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто массовое бесконтрольное общение», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Глава пресс-службы президента не пояснил, какие меры приняли для безопасности Путина. Ранее Песков говорил, что Саров — закрытый город, поэтому пандемию там контролируют эффективно, пишет Ura.ru.

Как сообщил RT, 26 ноября российский лидер прилетел в Саров Нижегородской области. Он осмотрел разработки Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Путин возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону и провел совещание в формате видеоконференции.